Ok alla rimozione dei cavi della filovia da via Dalmazia, via Fratelli Rosselli e corso Sonnino. A richiedere un intervento al Comune è stata l’Amtab in seguito all’impatto di un mezzo di trasporto eccezionale con l’impianto filoviario: è stata quindi richiesta la messa in sicurezza della rete su via Dalmazia, via Rosselli e corso Sonnino.

Sempre l’Amtab ha segnalato una situazione di pericolo anche in corso Mazzini. In totale gli interventi costeranno circa 6mila euro. L’ultimo “impatto” tra un mezzo pesante e i cavi è avvenuto qualche mese fa in corso Cavour (foto)

