“Oggi è stato avviato il cantiere in via Udine a Santo Spirito”. L’annuncio è stato fatto dal sindaco di Bari, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, in cui il primo cittadino condivide un’immagine in cui si può già vedere una proiezione del restyling avviato. “Si tratta di un’area abbandonata di proprietà privata che, nell’ambito di un accordo di programma, sarà totalmente riqualificata – spiega Antonio Decaro – Diventerà uno spazio polifunzionale che servirà alla sosta delle automobili, decongestionando il lungomare, e sarà finalmente la sede stabile e definitiva del mercato di quartiere settimanale.

Con l’avvio del nuovo cantiere, l’amministrazione comunale si avvia a ragionare, già dalle prossime settimane, sugli interventi previsti sul lungomare di Santo Spirito in attesa della riqualificazione in programma con il progetto dell’architetto Oriol Bohigas.

“Sarà una corsa contro il tempo, lo sappiamo – sottolinea il primo cittadino di Bari – ma vogliamo provare a completare gli interventi entro l’estate per limitare i tanti disagi a cittadini e favorire gli operatori mercatali, costretti ora a convivere in un unico spazio”.

