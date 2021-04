È una 46enne incensurata la donna arrestata ieri dalla polizia di Corato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di un servizio mirato di predisposto dalla Questura di Bari, infatti, gli agenti hanno condotto una perquisizione domiciliare nell’abitazione della donna, durante la quale hanno rinvenuto e sequestrato una cinquantina di dosi di marijuana, nonché un altro rifornimento della stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 500grammi, occultata all’interno di tre buste sottovuoto.

Ancora, nel corso della perquisizione gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato anche altri due involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 25 grammi e materiale utile per il confezionamento delle singoli dosi per la vendita, come bilancino elettronico e bustine vuote. La donna, terminate le formalità di rito, è stata posta agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

