“Anche dopo la campagna di vaccinazione per un periodo dovremo continuare le abitudini che abbiamo preso in questi mesi, distanziamento e mascherina”. E’ quanto dichiarato dal Sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, nel corso della trasmissione in onda su Rai Radio1, “Radio anch’io”, intervenuto in merito alla riapertura delle strutture sportive e dei luoghi della cultura.

“Le attività sportive riprendono – ha commentato Decaro – ma i luoghi di aggregazione come gli spogliatoi non potranno essere utilizzati, almeno per ora. La stessa cosa accade per cinema, teatri e stadi, per ora bisognerà mantenere il distanziamento” – ha concluso.

