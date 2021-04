Per la prossima estate la Puglia ha scelto di puntare su se stessa. E’ quanto dichiarato dal governatore della Regione, Michele Emiliano, nel corso di un’intervista a Coffee Break su La7. “Stiamo progettando un sistema di turismo in cui chiediamo ai pugliesi di restare” – ha commentato Emiliano – “la Puglia è bellissima e in questo modo ciascun pugliese darà una mano agli altri pugliesi. Dopo l’esperienza dell’anno scorso, sconsiglio radicalmente di uscire dall’Italia”.

