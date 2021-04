“Sono bastati due giorni di Pasqua per riprendere e quindi azzerare il lavoro di settimane”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la trasmissione Coffee break su La7, intervenendo in merito all’aumento di contagi in Puglia. “La variante inglese scappa di mano in un secondo. Noi in Puglia eravamo in una discesa verticale – ha commentato – la variante è velocissima nel contagio. Siamo in zona rossa per i pranzi e gli incontri di Pasqua”

“Capisco perfettamente – ha aggiunto – che nella tradizione pugliese andare a trovare la mamma è fondamentale però è ancora pericolosissimo”. Da lunedì prossimo, ha concluso, “è probabile che torniamo in zona arancione perché effettivamente adesso la curva ha ricominciato a scendere in picchiata”.

