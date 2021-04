Secondo i dati riportati nel report quotidiano del ministero della Salute, in Puglia, nella giornata di ieri, sono stati 13 i pazienti Covid che hanno fatto accesso in Terapia intensiva. Sono, dunque, 260 i pazienti pugliesi che occupano posti letto nei reparti critici degli ospedali della Regione, che si colloca al sesto posto nella classifica nazionale per numero di accessi quotidiani di pazienti affetti da Covid19 nelle Rianimazioni.

Complessivamente, secondo il dato aggiornato a ieri, i degenti Covid nelle strutture ospedaliere pugliesi – reparti di area critica e di area medica – sono 2.153, con un tasso di occupazione che l’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) calcona nel 44% per le Terapie intensive (+14 punti percentuali oltre la soglia critica) e nel 50% per i reparti di Pneumologia e Malattie infettive, con 10 punti percentuali in più rispetto al limite di criticità stabilito dal ministero della Salute.

