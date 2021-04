“Si comunica che a seguito di segnalazione e accertamento di caso positivo al Covid, è disposta con urgenza la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le classi della scuola dell’infanzia e della primaria sede Balilla il giorno 22 aprile e il giorno 23 per la sanificazione dell’intero plesso e l’esecuzione dei provvedimenti di quarantena disposti dalla Asl per sezione e personale coinvolto”.

Il comunicato urgente è stato pubblicato sul sito della scuola Balilla: “Le attività didattiche saranno regolarmente garantite dai docenti ai loro studenti e per tutte le classi attraverso l’erogazione a della didattica a distanza. Le lezioni si svolgeranno seguendo l’orario scolastico in sincrono utilizzando la Gsuite tramite l’app di Meet. Ogni unità oraria non dovrà superare i 45 minuti. Si raccomanda le famiglie di vigilare affinché sia garantita la puntualità nella partecipazione alle lezioni online, la precisione nelle consegne proposte dagli insegnanti agli studenti, nonché di favorire il pieno rispetto delle norme di buon comportamento da parte dei propri figli”.

