Nella Giornata mondiale della Terra, in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia del pianeta, dal quartiere San Paolo di Bari arriva un esempio virtuoso di come le scuole possano promuovere iniziative per sensibilizzare i più piccoli. Gli insegnanti del plesso Lopopolo hanno infatti deciso di far partecipare tutti gli alunni, dai 3 ai 5 anni, ad una iniziativa di cura del giardino poco distante dalle aule, anche per prevenire il rischio contagi Covid.

“Abbiamo degli spazi intorno alla nostra scuola non attrezzati – ci racconta l’insegnante Mariella Caporusso – quindi abbiamo deciso di dare vitalità e senso di responsabilità curando il nostro spazio verde”.

“I bimbi hanno dimostrato fin da subito uno slancio appassionato e un entusiasmo pazzesco, noi abbiamo fornito zappette per piantare i bulbi, poi abbiamo innaffiato e colorato le pietroline sul prato. Negli ultimi giorni stiamo dipingendo anche l’esterno della recinzione per rendere tutto bello e accogliente”.

“La partecipazione coinvolge anche i genitori che nonostante le difficoltà economiche della pandemia stanno contribuendo alle spese per l’acquisto delle attrezzature. Così si riscopre il legame con la natura lontano dai tablet e smartphone”, conclude Caporusso.

