“Spero di poter lasciare alle famiglie la libertà di scegliere”. E’ quanto dichiarato dal governatore pugliese Michele Emiliano a Timeline su SkyTg24 in merito alla possibilità di opzione per la didattica a distanza o in presenza. Fino al 30 aprile, in Puglia, è in vigore un’ordinanza che concede alle famiglie di preferire la Dad anziché le lezioni in presenza. La Giunta regionale pugliese sta vagliando la possibilità di prolungare sino al 15 maggio questa possibilità offrendo alle famiglie ancora l’opportunità di scelta.

“E’ un diritto costituzionale delle famiglie quello di proteggere la propria salute durante una pandemia, tutto ovviamente fatto con criterio e buon senso e senza mai dire che Dad è meglio di quella in presenza, ci mancherebbe” – ha concluso Emiliano.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.