Una giornata di protesta della medicina generale “contro il caos vaccini”. Si tratta di “#iorispettolafila” organizzata dalla Fimmg Bari per “presentare l’andamento e le criticità organizzative della campagna vaccinale per il Covid-19”. Sabato, in particolare, si terrà la manifestazione con un incontro online al quale parteciperanno, oltre ai medici di medicina generale iscritti a Fimmg Bari, anche Filippo Anelli, presidente dell’Ordine dei medici di Bari e Nicola Calabrese, segretario Fimmg Bari e vice segretario Fimmg nazionale.

L’incontro prevede, nello specifico, la presentazione dei dati relativi ai vaccini somministrati dalla medicina generale, la presentazione della situazione relativa alla “scarsità delle seconde dosi, al proliferare di Vax day dedicati a singole categorie e alla poca trasparenza della distribuzione dei vaccini”, spiegano dalla Fimmg Bari. Inoltre, ci saranno “testimonianze dei medici di famiglia sui disagi organizzativi e la crescente conflittualità con i pazienti che la medicina di famiglia in questo momento di emergenza si trova a dover affrontare in concomitanza con la campagna vaccinale”.

