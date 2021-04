I medici odontoiatri, tra gli altri, saranno parte attiva della campagna vaccinale anti Covid-19 in Puglia. E’ quanto emerge in seguito all’accordo siglato in Puglia che vede gli odontoiatri tra i soggetti vaccinatori. Per renderlo possibile è stato attuato il protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero della Salute, dalla Presidenza della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dalle organizzazioni sindacali di riferimento. L’accordo è stato firmato, in particolare, dall’Ordine dei medici e dall’Andi (Associazione Dentisti Italiani) delle Province Bari e Bat, insieme ad altre sigle sindacali.

Il reclutamento avverrà su base volontaria tramite gli Ordini dei medici: gli odontoiatri somministreranno i vaccini negli hub regionali nel momento in cui saranno chiamati. “Ribadiamo così il nostro massimo impegno nel contenimento della pandemia – ha commentato il presidente Fabio De Pascalis – “l’avvio dell’attività di vaccinazione sarà subordinato al conseguimento di una specifica formazione. Attendiamo ora l’avvio concreto di questo mandato. Il nostro impegno sarà massimo perché si raggiunga quanto prima l’obiettivo della vaccinazione completa di massa entro l’estate prossima” – ha concluso.

