Calano i contagi Covid settimanali in Puglia e, contemporaneamente, si riduce anche il numero dei cittadini attualmente positivi ogni 100mila abitanti. E’ quanto emerge dal report effettuato dalla fondazione Gimbe che ha analizzato l’andamento epidemiologico nella settimana dal 14 al 20 aprile. In particolare, i contagi sono diminuiti del 7,2% rispetto alla settimana precedente, mentre i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti sono passati da 1.306 a 1.260. Ancora preoccupa però la soglia di saturazione dei posti letto in area medica (50%) e terapia intensiva (44%) occupati da pazienti positivi al Coronavirus.

