La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Puglia è pari al 6,8%. La fotografia, in particolare, narra di uno scenario in cui si è saliti al 19,4% se si considerano solamente gli abitanti che hanno ricevuto almeno la prima dose. A riportarlo è il rapporto effettuato dalla fondazione Gimbe sull’andamento della campagna vaccinale in Italia.

La Puglia è, dunque, sopra la media italiana, pari al 18,8%. Per quanto riguarda la categoria degli over 80, la percentuale che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 49,6%, si sale all’82,7% calcolando solamente la somministrazione della prima dose (media italiana 81,8%). Nella fascia 70-79 anni ha invece completato il ciclo vaccinale l’1,5%, il 40,1% ha ricevuto solo la prima dose (media italiana 40,5%). Infine, tra i 60 e 69 anni ha completato il ciclo vaccinale l’1,5% della popolazione pugliese e ha ricevuto la prima dose il 7,6% (media italiana 7,1%).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.