Scarseggiano i vaccini anti Covid in Puglia e gli hub nei Comuni restano chiusi. Succede in alcuni paesi del Barese, dove i sindaci hanno comunicato l’impossibilità di aprire le strutture per carenza di vaccini. “Purtroppo – scrive ad esempio il sindaco di Monopoli, Angelo Annese – questa settimana le operazioni presso il nostro hub procedono molto più lentamente per la mancanza di vaccini. Lunedì sono stati vaccinati 249 cittadini, ieri invece sono state somministrate le seconde dosi ai circa 400 over 80 che avevano ricevuto la prima il 31 marzo. Oggi, purtroppo, come è già successo martedì, nelle giornate dedicate ai pazienti extra vulnerabili, il nostro hub rimane proprio chiuso. Per domani è confermato l’accesso per i cittadini prenotati. L’arrivo dei vaccini era previsto per oggi e spero venga confermato. Se mancano i vaccini, si ferma tutto e rallenta la nostra corsa verso la ripresa”.

Stessa situazione a Casamassima, dove l’hub avrebbe dovuto aprire proprio oggi: “Era tutto pronto. Sarebbe dovuta partire la campagna vaccinale qui a Casamassima, a cominciare dalle categorie più fragili. Ma qualche ora fa mi è stato comunicato che l’apertura dell’hub, allestito al Palestrone, dovrà slittare per mancanza di dosi di vaccino”, annuncia il sindaco Giuseppe Nitti. ANSA

