Ryanair ha annunciato l’introduzione di 7 nuove rotte dalla Puglia portando l’operativo per l’estate 2021 a un totale di 68 destinazioni con oltre 314 voli settimanali. Le 7 nuove rotte sono da Bari verso Chania (2 voli a settimana), Kos (2 voli a settimana), Santorini (2 voli a settimana), Sofia (5 voli a settimana) e Zante (2 voli a settimana) e da Brindisi verso Malta (2 voli a settimana) e Rodi (2 voli a settimana), tutte attive da luglio come parte integrante dell’operativo di Ryanair per l’estate 2021 sul mercato italiano.

Ryanair conferma il proprio impegno sulla Puglia e si aspetta che il suo operativo estivo ’21 contribuirà a stimolare il traffico aereo e la ripresa del settore turistico, mentre l’implementazione dei programmi di vaccinazione prosegue e l’Europa riaprirà in tempo per le vacanze estive.

I consumatori italiani possono ora prenotare le loro vacanze estive a tariffe ancora più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli € 19.99 per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 24 aprile sul sito Ryanair.com.

Nuove rotte Voli settimanali Bari-Chania 2 Bari-Kos 1 Bari- Santorini 2 Bari- Sofia 5 Bari- Zante 2 Brindisi-Malta 2 Brindisi- Rodi 2 Annunciate in precedenza Voli settimanali Bari-Alghero 3 Bari-Alicante 2 Bari- Münster 2 Bari-Ibiza 2 Bari-Leopoli 2 Bari-Marsiglia 2 Bari-Paphos 2 Bari- Varsavia Modlin 4 Bari-Zara 1 Brindisi-Madrid 2

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.