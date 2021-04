Tentata rapina e rilascio di false generalità. Queste le accuse con cui i poliziotti di Bari, hanno arrestato ieri un 21enne pregiudicato. L’intervento è iniziato quando, nella tarda serata, i carabinieri di Bari impegnati nei normali controlli nei pressi della centralissima piazza Moro, ha dato l’allarme alla sala operativa della Questura in merito ad un tentativo di rapina subita da un uomo di 54 anni.

I militari hanno infatti assistito all’aggressione al malcapitato da parte di due individui che hanno tentato di strappare il portafogli dalle tasche dell’uomo. Al momento della fuga, i carabinieri sono riusciti ad inseguire e bloccare uno dei due responsabili. Sul posto sono intervenuti, poco dopo, i poliziotti della volante di zona, che hanno contribuito a fermare l’autore del gesto, un cittadino gambiano, pregiudicato e in Italia senza fissa dimora che, al momento del fermo, ha fornito ai poliziotti false generalità.

Il giovane è stato tratto in arresto per la tentata rapina e condotto presso il carcere di Bari a disposizione dell’Autorità giudiziaria procedente; il gambiano è stato inoltre denunciato per aver fornito false generalità e sanzionato per le violazioni delle norme anti-contagio.

