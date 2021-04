Prosegue, per la seconda settimana consecutiva, la discesa della curva dei nuovi contagi da Covid19 nell’Area Metropolitana di Bari. A testimoniarlo è il report redatto dall’Azienda sanitaria locale che registra, nel periodo compreso tra il 12 e il 18 aprile, 2.945 nuovi contagi, con un tasso settimanale per 100mila abitanti collocato a 239,4, ancora al di sotto della soglia di 250 nuovi casi per 100mila abitanti.

La Asl di Bari precisa che la campagna vaccinale sta progredendo secondo quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale e con un ritmo dettato dalla disponibilità di vaccini: a tutto il 22 aprile, risultano complessivamente somministrati nei centri vaccinali del territorio metropolitano più di 363mila vaccini. In particolare, nella fascia d’età 79-70 anni sono stati somministrati 62.857 vaccini, tra prime e seconde dosi, mentre per gli over80 è stato superato il tetto delle 100mila dosi: esattamente 105.746, di cui 63.128 prime inoculazioni e 42.618 seconde.

Nel Comune di Bari, nella stessa settimana di riferimento, sono 861 i nuovi casi di contagio, con un indice di positività del 273,1, ancora sopra la soglia dei 250 casi ogni 100mila abitanti. Un dato che è in continua diminuzione rispetto alla settimana tra il 5 e l’11 aprile, in cui i nuovi casi sono stati 981 con un tasso di positività di 311,1 casi su 100mila e rispetto al periodo compreso tra il 29 marzo e il 4 aprile, in cui i nuovi positivi hanno sfiorato le 1400 unità e il tasso si è attestato a 438,7.

Tra i comuni nei quali ancora si registra un’incidenza di positivi al Covid sopra la soglia di 250 casi ogni 100mila abitanti, Altamura, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Casamassima, Corato, Gravina in Puglia, Modugno, Ruvo di Puglia e Terlizzi. Particolare il caso di Ruvo di Puglia, dove i dati riferiti al periodo compreso tra il 12 e il 18 aprile, registrano 147 nuovi contagi e un tasso di positività addirittura di 589,9 casi ogni 100mila abitanti.

