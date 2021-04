Sono giunti questa mattina a Bari, accolti dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano nella sede del Consiglio regionale, il commissario straordinario per l’emergenza Covid19, generale Francesco Paolo Figliuolo e il capo del dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

Insieme a Michele Emiliano anche l’assessore regionale alla sanità, Pierluigi Lopalco, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, il presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone e il di Bari, Antonella Bellomo. Curcio e Figliuolo hanno preso parte ad un primo incontro di aggiornamento sullo stato di attuazione del piano vaccinale sul territorio regionale e, successivamente, ad un vertice in videoconferenza con i prefetti della regione Puglia. A margine dei lavori in sala consiliare, il Presidente Emiliano ha voluto donare al commissario Figliuolo e al capo della Protezione civile Curcio due bottigliette contenenti la Santa Manna di San Nicola, quale simbolo di unità di intenti, collaborazione e reciproco sostegno nella lotta al coronavirus.

Dopo gli incontri istituzionali in Regione, il commissario straordinario per l’emergenza Covid19 e il capo del dipartimento Protezione Civile sono stati accompagnati in visita all’interno del padiglione allestito per la gestione delle maxi-emergenze all’interno della Fiera del Levante. Ad accompagnarli, anche il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore. “Il commissario e il capo dipartimento hanno visitato la nuovissima struttura da 152 posti letto Covid gestita dal Policlinico di Bari e si sono complimentati per il modello organizzativo e il livello tecnologico”, si legge in un post pubblicato dallo stesso Policlinico di Bari.

