“Abbiamo candidato la Puglia per aprire una fabbrica di vaccini qui in Puglia”. A parlare è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la conferenza stampa che si è svolta a Bari, questa mattina, in occasione della visita del commissario straordinario per la gestione dell’emergenza da Covid19, Francesco Paolo Figliuolo. “Abbiamo allestito una squadra che ce la fa, ovviamente non senza problemi, perché stiamo affrontando una battaglia mai vista – ha proseguito Emiliano, che ha poi ringraziato per i complimenti rivolti dal commissario Figliuolo sull’ospedale Covid allestito nella Fiera del Levante di Bari: “Mi fa piacere che gli investimenti fatti in Fiera siano stati apprezzati tanto da considerarlo in futuro un centro di riferimento”.

In relazione ai rapporti con il generale Francesco Paolo Figliuolo e con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, Emiliano ha dichiarato: “Sono due amici con i quali stiamo lavorando in maniera molto intensa e proficua, riuscendo anche a rimediare ai flussi intermittenti dei vaccini. Nell’ultima settimana abbiamo colmato alcune voragini nel numero di dosi disponibili per la Puglia, anche se abbiamo dovuto rallentare – ha proseguito – Oggi molti medici di medicina generale lamentavano di non avere vaccini a sufficienza, mi scuso con loro ma dobbiamo stare nel target”, ha precisato il presidente della Regione Puglia.

