Azione legale contro AstraZeneca per i ritardi e le modalità di gestione della distribuzione dei vaccini contro il Covid19. La decisione è stata presa dalla Commissione europea e, al momento, gode del sostegno di almeno 26 Paesi Ue. A raccontarlo sono fonti diplomatiche europee, secondo cui la decisione delle cancellerie è stata comunicata attraverso il meccanismo dello Steering board, un comitato raggruppa la Comissione europea e le capitali dei Paesi membri.

È attesa per oggi la decisione sulle modalità in cui l’Esecutivo comunitario darà seguito all’azione nei confronti della casa farmaceutica anglo-svedese. La Germania è stata tra gli ultimi a dare la sua adesione, mentre non è ancora certo l’assenso da parte dell’Ungheria.

