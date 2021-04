Utilizzati in Puglia i primi 287 vaccini J&J. E’ quanto emerge dal rapporto del ministero della Salute. Questa mattina, alle 6, erano disponibili negli hub pugliesi in particolare 164.424 dosi complessivamente. Di queste, circa 100mila erano di Pfizer, 27mila di Astrazeneca, 24mila di Moderna e meno di 12mila di J&J. Il prossimo carico è previsto per mercoledì prossimo, quando dovrebbero arrivare altre 140mila dosi Pfizer.

