“Questa mattina mi è stato presentato il piano vaccinale pugliese che è molto coerente con quello nazionale, negli obiettivi che ci si è prefissati di raggiungere. La Puglia ha raggiunto oltre l’81% di prima somministrazione di vaccini agli over80 ed è sopra la media anche per le categorie fragili”. Così il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per la gestione dell’emergenza Covid19, ha commentato i dati relativi al procedere della campagna vaccinale in Puglia, a seguito dell’incontro nella sede del Consiglio regionale.

Numeri di cui ha parlato anche a margine della sua visita al padiglione per le maxi-emergenze allestito nella Fiera del Levante di Bari, di cui ha apprezzato organizzazione ed eccellenza: “Dalla terapia ad alta intensità ai reparti di terapia normale Covid, questo è un presidio altamente specializzato, gestito dal policlinico di Bari che è un’eccellenza nazionale e dove operano più di 500 persone, tra cui un centinaio di medici altamente specializzati – ha dichiarato il generale Figliuolo – Il valore aggiunto di questa struttura è che un domani, speriamo prossimo, a pandemia finita, può essere reimpiegata come polo di riferimento nell’ambito del Mezzogiorno, anche per le Regioni limitrofe. Raramente ho visto un centro vaccinale così ben organizzato, nonostante la mia esperienza – ha proseguito il commissario straordinario – e questo è un orgoglio perché noi del Mezzogiorno siamo sempre abituati ad autocommiserarci”, ha concluso Figliuolo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.