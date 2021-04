Italo rafforza la sua presenza al Sud e farà il suo debutto sulla linea Torino/Milano-Roma-Bari; ci saranno ben 4 nuovi servizi e 5 nuove stazioni, in vista di un’estate proiettata alla riscoperta delle bellezze del nostro Paese, con una forte spinta al turismo interno.

Questa direttrice, servita da 4 collegamenti quotidiani a partire dal 27 Maggio, dà la possibilità di ampliare il network Italo, introducendo così anche la Puglia, con le fermate di Foggia, Barletta e Bari e 2 nuove fermate in Campania come Caserta e Benevento. Saranno 4 i nuovi collegamenti che collegheranno la Puglia al network Italo. 2 lungo la direttrice Nord Sud: il primo da Roma alle 7:30 con arrivo a Foggia alle 10:45 (ripartenza alle 10:54) e arrivo a Bari alle 12:12 e l’altro in partenza da Torino alle 07:25 con arrivo a Foggia alle 15:43 (per ripartire alle 15:58) e arrivo a Bari alle 17:22.

Ci saranno poi altri 2 servizi quotidiani per il flusso Sud Nord: uno da Bari alle 12:51 con arrivo a Foggia alle 14:07 (per ripartire alle 14:35) e arrivo finale a Torino alle 22:35 ed un altro sempre da Bari alle 18:33 con arrivo a Foggia alle 19:36 (con ripartenza alle 19:45) e termine corsa a Roma alle 23:09.

Inoltre, dal 13 Giugno, crescerà ancora l’offerta ed entreranno a far parte della direttrice Torino/Milano-Roma-Bari 3 nuove stazioni: Trani, Bisceglie e Molfetta che saranno collegate per la prima volta al network di Italo ed al resto della linea.

