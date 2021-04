Nella mattinata odierna a Corato, poliziotti hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani (BT), nei confronti di un uomo di anni 60, per l’espiazione della pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, alla quale è stato condannato per gravi atti di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti dei congiunti, commessi in Corato (BA) fino all’anno 2015. Le relative indagini, effettuate all’epoca avevano consentito di raccogliere elementi rilevanti a sostegno delle gravi responsabilità a suo carico. Al termine delle formalità di rito, lo stesso è stato associato presso la Casa Circondariale di Trani (BT).

