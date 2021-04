Tra il 27 di aprile e il 5 di maggio arriveranno in Italia 5 milioni di dosi di vaccino. Lo afferma l’ufficio del commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo indicando i nuovi “target crescenti” per le regioni nel periodo 23-29 aprile che consentiranno, se rispettati, di arrivare all’obiettivo di 500 mila somministrazioni al giorno entro la fine di aprile. In Puglia però le poche dosi stanno creando disagi a causa dei rinvii. Numerose le polemiche da parte di coloro che si sono visti spostare l’appuntamento di una settimana dalla Asl di Bari.

Questa mattina al Palacarrassi c’era anche un presidio delle forze dell’ordine. Carabinieri informavano i presenti che gli accessi dovevano avvenire solo su prenotazione o adesione. Sistemati all’esterno cartelli con le nuove date. “Non è giusto – ci raccontano – ho aspettato il mio turno diligentemente e dovevo venire la prossima settimana ed ora mi hanno detto che hanno rinviato ancora. Per colpa di chi? Per chi è passato avanti approfittando delle “dosi residue di fine giornata”? Chi ha rispettato la coda ora è penalizzato”.

Il nuovo calendario:

Le vaccinazioni di DOMANI 25 APRILE per le PERSONE 79-70 ANNI sono state spostate a 29 APRILE e le vaccinazioni di LUNEDI’ 26 APRILE sono state spostate al 4 MAGGIO

Le vaccinazioni dal 26 aprile in poi per le PERSONE 69-60 ANNI sono state spostate di una settimana. Le persone il cui appuntamento è stato riprogrammato riceveranno un sms.

Di seguito l’elenco degli appuntamenti e delle date aggiornate:

Per le persone tra 79 e 70 anni 25 aprile – 29 aprile 26 aprile – 4 maggio

Per le persone tra 69 e 60 anni

26 aprile-3 maggio

27 aprile-4 maggio 28 aprile-5 maggio 29 aprile-6 maggio 30 aprile-7maggio 1 maggio-8 maggio 2 maggio-9 maggio 3 maggio-10maggio

4 maggio-11maggio 5 maggio-12maggio 6 maggio-13maggio 7 maggio – 14 maggio 8 maggio- 15 maggio 9 maggio-16maggio 10 maggio-17maggio 11maggio-18maggio 12 maggio – 19 maggio 13 maggio – 20 maggio 14 maggio – 21 maggio 15 maggio – 22 maggio 16 maggio – 23 maggio Orario e luogo per tutti gli appuntamenti sono confermati. Per consentire l’aggiornamento di dati e agende fino al 27 aprile non sono consentite nuove adesioni per la fascia di età 69-60 anni

