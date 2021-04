Il Lecce ad un passo dalla Serie A, il Bari invece che arranca in vista dei playoff di C. Un periodo di tensione calcistica a distanza per le due squadre più rappresentative della Puglia. La rivalità del pallone si è infiammata improvvisamente nelle ultime ore a causa di un commento social del governatore Michele Emiliano.

“Forza Lecce, ma non ditelo ai baresi”, il commento del presidente Emiliano che ha sottolineato l’ottimo campionato tra i cadetti dei giallorossi nel corso di una videochiamata con alcuni studenti di Lecce e Maglie.

Una dichiarazione super partes, legittima, da parte di un rappresentate politico dell’intera regione, seppur in contrasto con il legame instaurato da Emiliano con la tifoseria dello stadio San Nicola durante il doppio mandato da sindaco. Ma i supporter baresi non ci stanno e lanciano l’hastag #Emilianovergognati (in basso il video diffuso tra le chat)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.