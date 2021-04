Un uomo, professionista barese, è stato aggredito in pieno centro, precisamente il 3 aprile scorso. La violenza è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Dalle immagini si capisce che non è stato un atto “a caso”. L’uomo conosceva il suo aggressore e dopo brevi battute è stato colpito violentemente al volto. Sono arrivate poi altre persone in quella che sembra a tutti gli effetti una spedizione punitiva.

