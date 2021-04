Non c’è pace per il servizio comunale di mobilità elettrica condivisa dei monopattini elettrici in sharing. Dopo decine di segnalazioni, i cittadini baresi continuano a fotografare mezzi fatti a pezzi e abbandonati per strada in prossimità dei bidoni Amiu. “Credo che vi manchi qualche pezzo nel vostro cervello così come a questo ex monopattino. Ma siete proprio da rottamare”, si legge sul gruppo social retaker Bari.

Già dallo scorso agosto in città si contavano numerosi furti (tentati) di monopattini e guida senza rispetto del codice della strada.Sui social arrivò lo sfogo del sindaco, Antonio Decaro: “Ci andate in due, in tre, persino seduti su una borsa frigo. Provate a rubarli, ad aggirare il sistema di pagamento, a danneggiarli. Li lasciate nei posti più strampalati, li caricate nei portabagagli dell’auto e li nascondete nei portoni per trovarli “pronti per l’uso”. Un appello che purtroppo è servito a poco.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.