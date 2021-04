Per fortuna il campionato è agli sgoccioli, per i tifosi del Bari è umiliante assistere a partite come quella di oggi contro la Turris. Una sconfitta per 3 a 0 che la dice lunga su quello che è il clima in casa biancorossa: una squadra in disarmo, senza né capo né coda.

Il Bari potrebbe persino chiudere al sesto posto e non sarebbe certo una sorpresa. Si potrebbero usare tanti aggettivi per raccontare le prestazioni dei biancorossi degli ultimi tre mesi, ma sarebbero tutti sin troppo genorosi. Si può perdere, si può fallire l’obiettivo promozione come accaduto già l’anno scorso ma non si può perdere la dignità calcistica. I tifosi del Bari assistono ormai da 3 mesi ad uno scempio senza fine. Ora la società abbia il coraggio di scelte dure: chi non merita di indossare quella maglia venga messo fuori rosa immediatamente. Sono in tanti. Ma meglio affrontare i play off con i ragazzini delle giovanili che continuare ad assistere a prestazioni indecorose.

