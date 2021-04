Da lunedì 26 aprile, in coincidenza anche con il nuovo orario ferroviario, ci saranno novità sulla linea Putignano – Bari (via Casamassima) sulla quale viaggeranno sei nuovi treni elettrici in più e diminuiranno le corse bus, con benefici per l’ambiente. Saliranno a 52 i collegamenti giornalieri tra le due città e si viaggerà su una linea moderna, dotata di SCMT, il sistema di sicurezza che permetterà di risparmiare venti minuti sull’intera tratta.

Saranno 46 su 52 le corse giornaliere effettuate dai nuovi 11 treni elettrici (5 già in circolazione e 6 aggiuntivi in servizio da lunedì 26 aprile), acquistati da FSE insieme a Regione Puglia. I nuovi convogli sostituiscono quasi totalmente la flotta di treni Diesel con grandi vantaggi in termini ambientali. I nuovi treni, più comodi e facilmente accessibili, offrono 175 posti a sedere, comprese due postazioni per viaggiatori a ridotta mobilità, 4 spazi portabici, una toilette e scaffali per i bagagli. Tra i servizi a bordo: display per le informazioni, pedane mobili, prese elettriche per ricaricare pc e cellulari, videosorveglianza, climatizzazione e sonorizzazione. Sui treni si potranno trasportare gratuitamente monopattini e bici.

“Con l’utilizzo da lunedì 26 aprile sulla linea Bari Putignano – ha commentato l’assessore regionale ai trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia Anita Maurodinoia – di ben 11 treni elettrici (sei in più) in sostituzione delle corse su autobus, con notevole riduzione sia dei tempi di percorrenza e sia delle emissioni nocive per l’ambiente, la Regione Puglia, continua il suo percorso per una mobilità sostenibile, soprattutto per il potenziamento del trasporto pubblico locale con l’obiettivo di garantire standard rispettosi e dignitosi per chi utilizza (e in molti casi è costretto ad utilizzare) i mezzi pubblici”.

La novità del nuovo orario sarà il cadenzamento delle partenze per facilitare il viaggiatore nella memorizzazione degli orari e nell’organizzazione dei suoi viaggi. Un treno ogni ora tra Bari e Putignano e un treno ogni mezz’ora, nelle ore di punta (6.00 – 9.00, 12.00 – 15.00 e 17.00 – 21.00) nella tratta tra Adelfia e Bari. Ad esempio, chi parte da Putignano troverà un treno in partenza per Bari ogni ora al minuto ’54, dalle 5 del mattino fino alle 9 di sera. Chi partirà da Adelfia ne troverà uno al minuto ‘07 e uno al minuto ’37. Stesso principio per chi parte da Turi, Sammichele, Casamassima, Valenzano, Bari La Fitta e Ceglie- Carbonara, Bari Sud Est e Bari Centro.

All’inizio sarà necessario un periodo di rodaggio per calibrare il servizio con qualche variazione su orari e tempi di percorrenza.

