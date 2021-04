Prima giornata in zona arancione a Bari, con la riapertura di molte attività commerciali e le temperature che da ieri sono ritornate verso le medie climatiche primaverili. Sulla spiaggia di Pane e pomodoro in molti hanno approfittato della bassa marea per osservare il lungomare da una prospettiva diversa dal solito. Infatti le mareggiate invernali hanno creato un percorso di sabbia che consente sopratutto di mattina di poter attraversare il breve tratto costiero fino al frangiflutti antistante. (video in basso)

