Tra gli over90, l’87,4% dei pugliesi è vaccinato; nella fascia 80-89 anni, invece, la percentuale di coloro che hanno ricevuto almeno la prima dose è pari all’85,5%. E’ quanto emerge dal rapporto del ministero della Salute aggiornato a stamattina.

Questa settimana, avendo la Puglia poche dosi a disposizione, sarà dedicata prioritariamente a completare le vaccinazioni di over 80, pazienti fragili e vulnerabili, come da indicazioni fornite alle Asl dal dipartimento Salute della Regione Puglia. Per quanto riguarda la fascia di età 70-79 anni, il 54,7% dei pugliesi ha ricevuto la prima dose; mentre è più in ritardo la somministrazione dei vaccini nella fascia 60-69: il 24,7% ha ricevuto la prima dose. Proprio per quest’ultimo target, le inoculazioni sono slittate di una settimana per carenza di sieri. ANSA

