Sono due le imbarcazioni a vela cariche di migranti intercettate ieri al largo delle coste salentine dalle motovedette della Guardia di Finanza di Lecce. A bordo, rispettivamente, 34 e 78 persone, provenienti da Iran, Iraq, Egitto e Kirghizistan e che, dopo 6 giorni di traversata, sono sbarcate nella notte nel porto di Santa Maria di Leuca.

A renderlo noto è il comitato di Lecce della Croce Rossa Italiana che, avvisato dalla Prefettura del capoluogo salentino, è intervenuto con le proprie squadre per agevolare le operazioni di sbarco e di soccorso ai migranti. Tra di loro 38 minorenni non accompagnati.

Tutte le persone sono provate fisicamente e in condizioni di ipotermia ma, in generale, in buone condizioni di salute nonostante il lungo viaggio. Due migranti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, mentre gli altri sono stati accompagnati in una zona speciale del centro di accoglienza della Croce Rossa per effettuare la quarantena.

(Foto: pagina Facebook Croce Rossa Italiana comitato di Lecce)

