“Quello che è accaduto in via Cassano è grave e avrebbe potuto esserlo ancora di più”. A parlare è Davide Carlucci, sindaco di Acquaviva delle Fonti, a poche ore dalla caduta in piena strada di un palo pubblicitario che, corroso dalla ruggine, si è letteralmente spezzato dalla base ed è precipitato pericolosamente sull’asfalto.

Il tutto è avvenuto in piena strada, per di più nei pressi di un attraversamento pedonale, con il doppio rischio per automobilisti e pedoni.

“Ho già disposto una verifica di tutti gli impianti pubblicitari esistenti in città – spiega, ancora, il primo cittadino – Saranno abbattuti quelli per i quali è scaduta l’autorizzazione (per molti è stato già fatto) ma anche quelli autorizzati dovranno dimostrare di fare manutenzione, altrimenti rischieranno la rimozione della struttura”, conclude Davide Carlucci.

