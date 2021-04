È stato necessario l’intervento del cane antidroga di nome Fighter per rinvenire la droga occultata all’interno della propria abitazione da parte di un 23enne barese. Così, i carabinieri della compagnia di Bari centro hanno potuto portare a termine, con successo, la perquisizione domiciliare a casa del ragazzo, residente nel quartiere Picone e già noto alle forze di polizia per reati legati allo spaccio di droga.

Nell’appartamento del giovane, i militari hanno infatti rinvenuto e sequestrato la somma in contanti di 1.065€ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché materiale per la pesatura e il confezionamento della droga (bilancini e lame) e, infine, la stesse sostanze: oltre 110 g di hashish suddivisi in dosi e occultati in alcune paia di scarpe da donna e 1,5 g circa di marijuana.

Dichiarato in stato di arresto, il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto in regime di domiciliari, mentre la sostanza stupefacente, all’esito delle analisi di laboratorio, verrà depositata presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Bari.

