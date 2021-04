È stato necessario l’intervento degli agenti della polizia ferroviaria di Bari per riportare la calma nei pressi della stazione del capoluogo dove un uomo di 36 anni di origini pakistane, psicolabile e in preda ad una crisi, si denudava in piena strada. Gli agenti hanno soccorso il giovane che si trovava in evidente stato di agitazione e hanno richiesto l’intervento degli operatori del servizio sanitario per verificare le condizioni di salute dell’uomo e calmarlo. Dopo una prima fase concitata, il 36enne è stato ricoverato nel Policlinico di Bari.

In un altro caso, gli stessi agenti della polizia ferroviaria di Bari hanno soccorso un 16enne di origini afghane che, colto da malore, ha chiesto aiuto ai poliziotti della Polfer presenti sul posto. Visitato dal personale sanitario del 118, il ragazzo è stato ricoverato nel Policlinico per sospetta frattura del bacino. L’episodio è stato segnalato al Tribunale per i minorenni e sono stati interessati i servizi sociali comunali per la presa in carico del minore straniero, in quanto non accompagnato.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.