Previsto per domani in Puglia l’arrivo di circa 152.100 vaccini Pfizer. E’ quanto riportato in una comunicazione inviata dal dirigente della Protezione civile, Mario Lerario, alle Asl pugliesi. Il 2 maggio, invece, dovrebbe esserci la consegna di 124.400 dosi Astrazeneca, 16.900 Moderna e 10.500 J&J. Tre giorni dopo, ovvero il 5 maggio, Pfizer distribuirà in Puglia altri 141.570 sieri. In una settimana, dunque, la Puglia dovrebbe ricevere in totale 445.370 dosi, fatta eccezione per eventuali imprevisti. I rifornimenti, in particolare, dovrebbero mettere fine alla carenza di vaccini che sta costringendo le Asl a chiudere gli hub riprogrammando la campagna vaccinale.

