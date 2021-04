Ancora una brusca frenata per la campagna vaccinale in Puglia. Mercoledì 28 e giovedì 29 aprile l’attività programmata in tutti gli hub della Asl Bat resterà sospesa per carenza di vaccini. Nella giornata di domani, da calendario regionale condiviso, arriveranno 11700 dosi di Pfizer che consentiranno un riavvio delle attività. Tutti i cittadini prenotati per le giornate di mercoledì e giovedì saranno riprogrammati.

In particolare, i cittadini prenotati per il giorno 28 aprile verranno riprogrammati con gli stessi orari e le stesse sedi per domenica 16 maggio. I cittadini prenotati per il giorno 29 aprile vengono riprogrammati invece, con gli stessi orari e le stesse sedi, per lunedì 17 maggio.

