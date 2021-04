Ha accoltellato sua moglie al culmine di una lite domestica, ferendola in modo fortunatamente non grave. È accaduto nella tarda serata di ieri a Fasano. Protagonista della vicenda un uomo di 68 anni, che ha colpito la donna con alcuni fendenti al busto.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica del gesto ma soprattutto le ragioni che hanno spinto l’uomo al folle gesto. Secondo le prime indiscrezioni, durante la lite l’uomo avrebbe tentato di sottrarre il cellulare a sua moglie.

La donna, le cui condizioni erano apparse inizialmente gravi, è ora ricoverata nell’ospedale vito Fazzi di Lecce e non è in pericolo di vita. Il marito è stato invece arrestato e condotto in carcere con le accuse di tentato omicidio e rapina.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.