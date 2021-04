Sono 49 e, questa volta, provengono da Pakistan, Sri Lanka, Siria, Bangladesh e Afghanistan. Sono le persone protagoniste del terzo sbarco avvenuto in meno di 24 ore sulle coste pugliesi e, più precisamente, sulla costa salentina di Morciano di Leuca.

A darne notizia, ancora una volta, il locale comitato di Croce Rossa Italiana, che racconta uno sbarco avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri, da parte di migranti che avevano viaggiato per alcuni giorni a bordo di un motoveliero di circa 10 metri prima di essere intercettati dalla Guardia di Finanza. Tra di loro, ancora una volta, 15 minori non accompagnati.

Le 49 persone si trovano in discrete condizioni di salute generale, seppur in stato di ipotermia e provati dalla traversata. Dopo lo sbarco e le prime verifiche di rito, sono stati trasferiti nel più vicino centro di prima accoglienza. Sul posto sono intervenuti anche i volontari della Caritas per fornire generi alimentari e prima assistenza ai migranti.

(Foto: pagina Facebook Croce Rossa Italiana comitato di Lecce)

