Nella giornata di ieri la giunta ha approvato sei delibere relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici. Cinque riguardano le attività in programma nel biennio 2022-23, una per ogni Municipio cittadino, con importi variabili in base al numero di scuole per territorio e alla popolazione residente nei singoli Municipi. L’importo previsto per il Municipio I ammonta a 2 milioni e 100mila euro, per il Municipio II a 1 milione e 600mila euro, per il Municipio III a 1 milione 200mila euro, per il Municipio IV a 620mila euro e per il Municipio V a 620mila euro.

All’ambito delle manutenzioni afferisce anche il sesto provvedimento che interessa la scuola Gandhi, sita tra via Re David e via Celso Ulpiani. Il progetto preliminare prevede il rifacimento delle facciate dell’edificio e la riqualificazione generale degli spazi esterni, inclusi quelli verdi e un’area incolta, alle spalle della palestra, individuata come ipotetico luogo all’aperto da destinare alle attività ludico-ricreative degli alunni. L’importo previsto per gli interventi ammonta complessivamente a 450mila euro.

“Accanto a grandi riqualificazioni e nuove opere – ha dichiarato l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano – stiamo progettando e mettendo in cantiere lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione per un valore di oltre 6 milioni di euro in modo da riqualificare il nostro patrimonio scolastico, che conta complessivamente ben 120 plessi. Assieme ad interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, particolare spazio sarà dato ai lavori di riqualificazione degli spazi esterni per far sì che vengano vissuti sempre più nei prossimi anni come veri e propri spazi didattici”.

foto di repertorio

