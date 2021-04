Il 28 aprile è, per tradizione, il giorno in cui cominciano i festeggiamenti per San Nicola. Ma per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia, tutto è stato annullato. A cominciare dal tradizionale sorteggio dei pescherecci per portare la statua e il quadro del Santo in mare per finire con gli spettacoli pirotecnici. Lo comunica la stessa Basilica di San Nicola. Si svolgeranno le celebrazioni alle 9 e 30 (dopo quella delle 7.30 che si è già tenuta oggi) e alle 18.30 ma senza la processione per i vicoli con la statua del Santo. Gli ingressi in Basilica saranno contingentati. Il 7 maggio si terrà invece uno spettacolo in onore di San Nicola, chiuso al pubblico e trasmesso in streaming.