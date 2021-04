Mascherine, piatti di plastica, contenitori per alimenti. Il mare di Bari trasformato in un immondezzaio. La foto è stata pubblicata sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro. “Domenica scorsa – si legge nella denuncia – ho fatto queste foto scattate sul lungomare, di fronte al Barion. Sono rimasta senza parole nel vedere affiorare dal mare particolarmente cristallino, mascherine, piatti di plastica, bicchieri e contenitori per alimenti di ogni genere, per un’ampia zona di circa 200 mq. Non ho parole per l’inciviltà della gente che mangia e abbandona anche ai piedi dei lampioni i propri rifiuti”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.