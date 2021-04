Prima hanno simulato un sinistro stradale con lesioni alle parti coinvolte, poi hanno chiesto il risarcimento dei danni materiali e fisici alla compagnia assicurativa. Protagonisti dell’episodio sei persone denunciate dalla Polizia Locale di Bari all’Autorità Giudiziaria. I fatti, in particolare, risalgono al pomeriggio dello scorso 8 febbraio, giorno in cui, su richiesta pervenuta alla Sala Operativa del Corpo, una pattuglia di pronto intervento della P.L. di Bari interveniva in città per il rilevamento di un presunto incidente stradale.

Sul posto gli agenti intervenuti, durante i rilievi, già intuivano dall’atteggiamento dei conducenti, dei passeggeri dei veicoli coinvolti e dai danni riportati dai veicoli che rilevavano discrasie su quanto raccontato e descritto e il reale svolgimento dell’evento. Dalle indagini svolte, dall’acquisizione delle immagini delle telecamere presenti nella zona circostante il luogo del sinistro e dagli accertamenti tecnici eseguiti sui mezzi coinvolti nel sinistro si accertava trattavasi di un “falso incidente” inscenato per intascare indebitamente il risarcimento assicurativo. Infatti gli attori in campo, prima della fase finale dell’incidente con impatto tra i veicoli, si accordavano tra loro e facevano risultare alla guida a bordo dei veicoli persone completamente estranee all’evento. Dopo il finto incidente, i protagonisti hanno inoltre danneggiato volutamente uno dei veicoli coinvolti al fine di accentuare le conseguenze dell’urto. In più, tutti i presunti e falsi passeggeri e conducenti avrebbero dichiarato di essere rimasti feriti a seguito del finto sinistro e – al momento dell’intervento della pattuglia della P.L. di Bari – rifiutavano l’intervento del Servizio 118, mentre successivamente si facevano refertare autonomamente presso diversi Pronto Soccorso cittadini.

Il conducente e proprietario di uno dei due veicoli coinvolti, successivamente, tramite legale, la cui posizione è al vaglio dell’A.G., richiedeva alla Assicurazione di controparte il risarcimento dei presunti danni e lesioni subite a seguito del falso incidente. Il risarcimento non è avvenuto, perché le compagnie assicurative coinvolte allertate dalla Polizia Locale di Bari procedevano a sporgere formale denuncia querela per il tentativo truffaldino in atto. L’intuito investigativo e la professionalità dimostrata dagli agenti della Polizia Locale di Bari che hanno svolto gli accertamenti e le complesse indagini di p.g. hanno permesso di denunciare dunque 6 persone in concorso tra loro che risponderanno del reato di cui all’art.642 del codice penale che prevede la pena della reclusione da 1 a 5 anni, per aver messo in atto il dolo specifico consistente nella coscienza e volontà della condotta illecita al fine di conseguire un indebito indennizzo dal contratto assicurativo in essere.

