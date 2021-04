La SSC Bari perde uno dei tifosi più affezionati. A darne l’annuncio, con un post su Facebook è stata proprio la società che, anche a nome del presidente Luigi De Laurentiis si è stretta al dolore della famiglia. “Ci uniamo al dolore della famiglia Alba, privata troppo presto dell’affetto del caro Paolo – scrivono sul posto – da sempre grande tifoso biancorosso nonché per anni elemento di esperienza della squadra steward dello stadio San Nicola. Ai suoi cari vanno le condoglianze e l’abbraccio di tutta la famiglia biancorossa”.

Tanti i commenti a monte del post nelle quali viene sottolineata più volte la perdita di un tifoso che, di fatto, era anche elemento prezioso per l’intera squadra, pronto con i suoi sorrisi e la sua grinta a dare supporto ai colori biancorossi. Alba, impegnato in diverse associazioni di volontariato era stato ricoverato a Bari per una malattia polmonare, allora era negativo al Covid. Dopo pochi giorni aveva comunicato tramite social la conferma del contagio che ne ha causato poi, anche a causa delle patologie pregresse, la prematura scomparsa.

Foto Facebook

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.