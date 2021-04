Lieve frenata dell’ondata Covid in Puglia con dati parzialmente confortanti rispetto a qualche settimana fa. Per la prima volta dopo due mesi, il tasso di occupazione dei posti letto Covid nelle terapie intensive regionali è sceso sotto la soglia del 40%. Secondo il report di Agenas, infatti, in questo momento è in particolare al 39%. Si tratta, nello specifico, di 10 punti in meno rispetto al picco del 49% toccato domenica 18 aprile. E’ in calo anche il tasso di occupazione nei reparti di Medicina Covid (malattie infettive e pneumologia), la discesa però in questo caso è più lenta. Ad oggi è pari infatti al 46%, contro il picco del 51% toccato sabato 17 aprile.

