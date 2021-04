Eataly, la catena di eccellenze culinarie made in Italy, inaugura uno dei più grandi store di Londra, portando con sé un pizzico di Puglia. La catena di negozi di Nicola Farinetti, infatti, si è affidata alla storica azienda barese Paulicelli Light Design Srl, leader nella progettazione e nell’installazione di luminarie artistiche.

Una scelta che dimostra il valore internazionale delle bellezze della tradizione. Ma che fa anche riflettere: un “pezzo” di Puglia vola in Inghilterra mentre il negozio Eataly di Bari, l’unico del Sud Italia, è stato definitivamente chiuso come stabilito nell’ultima riunione per difendere l’occupazione di 53 lavoratori e delle loro famiglie. Oggi più che mai a rischio.

Intanto a caratterizzare lo store inglese ci saranno colonne tridimensionali e più di 5mila lampadine che ne illumineranno il percorso. “La realizzazione di questa installazione – spiega Domenico Paulicelli, titolare della centenaria azienda Paulicelli Light Design Srl – rappresenta per noi una speranza del ritorno alla normalità, all’insegna di viaggi ed esportazioni che sono venute meno in questo periodo.”

