Si aggirava per le vie del quartiere Libertà e, alla vista di una volante della polizia di Bari si è maldestramente disfatto di una bustina sospetta. Fermato dagli agenti, il giovane, un ragazzo di 22 anni pregiudicato, è stato controllato anche con l’ausilio dei militari dell’esercito presenti in zona. Recuperata anche la bustina, essa è risultata contenere un grammo di marijuana, dichiarata dal giovane per uso personale. Gli agenti hanno proceduto alla contestazione amministrativa per l’illecito possesso della sostanza stupefacente e messo il giovane a disposizione dell’Autorità amministrativa per i provvedimenti relativi ai documenti validi per l’espatrio.

Sempre nella giornata di ieri, i poliziotti della Questura di Bari, percorrendo la statale 16, hanno fermato e controllato un pluri-pregiudicato 59enne; dagli accertamenti è emerso che l’uomo era sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale emesso dal Questore di Bari, quindi gli agenti lo hanno deferito all’Autorità competente per la relativa violazione e per l’inosservanza della prescrizione del divieto di utilizzo del telefono cellulare.

Entrambe le persone sottoposte a controllo e denunciate sono state anche sanzionati per le violazioni delle norme anti-contagio.

