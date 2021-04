È in corso in queste ore, nel carcere di Lecce, il secondo interrogatorio all’ex gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis, accusato di corruzione in atti giudiziari, in concorso con l’avvocato penalista barese Giancarlo Chiariello.

L’interrogatorio, che fa riferimento all’inchiesta sulle presunte mazzette ricevute dal manistrato in cambio di scarcerazioni, si sta svolgendo alla presenza dei suoi legali, gli avvocati Saverio Ingraffia e Gianfranco Schirone.

Nel corso del primo interrogatorio di garanzia, De Benedictis aveva confessato gran parte degli episodi di corruzione contestati e contenuti nel provvedimento di arresto. L’ex gip aveva manifestato la propria disponibilità a rispondere alle domande dei magistrati salentini su ulteriori vicende che potrebbero rivelare nuove responsabilità e chiamare in causa altri professionisti.

